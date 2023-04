Peikko connecte les poteaux béton par boulonnage

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le finlandais Peikko réduit les délais ainsi que l'encombrement sur les chantiers, grâce à un système de connexion par boulonnage développé pour les poteaux en béton préfabriqué.

Achevé en février dernier, le gros œuvre de la chaudière industrielle de l'usine Solvay de Dombasle-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle) a été réalisé dans les délais grâce, notamment, à l'usage du procédé d'assemblage par boulonnage du finlandais Peikko pour connecter ses poteaux et poutres en béton préfabriqué. Ce système innovant de connexion mécanique a notamment permis d'ériger les poteaux de 23 m de haut du bâtiment de stockage du combustible (50 m de long sur 35 m de large). Dans le détail, chaque pied de poteau a été équipé d'une platine de fixation lors du processus de préfabrication foraine. Parallèlement, des boulons d'ancrage ont été coulés dans les massifs de fondation, afin de créer les connexions rigides des poteaux. Sur le chantier, un premier tronçon de poteau a été installé par une grue directement sur les écrous et rondelles du support. Une fois les écrous serrés, l'espace a été comblé par un mortier de scellement. Le second tronçon a ensuite été joint à celui déjà en place selon le même mode opératoire et ce afin[…]