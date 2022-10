Passeports pour la sobriété

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Socle de la démarche d'ACV, les déclarations environnementales des produits et équipements sont incontournables dans l'objectif de réduction des émissions de CO2. Industriels et concepteurs sont sur le pont.

Le dernier Mondial du Bâtiment, en 2019, l'annonçait. L'édition 2022 le confirme : la décarbonation est désormais le principal défi du secteur de la construction. Contrainte ou opportunité, elle en impacte tous les acteurs : industriels, négoces, donneurs d'ordres, prescripteurs, entreprises, etc. Parce que les plus en amont de la chaîne, les fabricants sont aux avant-postes du changement. Si le virage environnemental introduit par la RE2020 pouvait être anticipé depuis quelques années déjà, les incidences de la crise sanitaire de 2020, et plus récemment du conflit russo-ukrainien, sur les coûts et la disponibilité des matières premières, nettement moins prévisibles, rendent d'autant plus méritoires les efforts déployés par ces entreprises en matière d'innovation. À noter que cet enjeu de décarbonation coïncide avec l'incitation à la mise en place de politiques RSE et l'obligation de préparer l'entrée en application de la REP bâtiment début 2023, qui supposent pour les industriels d'évaluer à la fois l'impact environnemental[…]