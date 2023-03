Pascal Bodet nommé président du conseil scientifique de l’École Française du Béton

L’École Française du Béton (EFB) annonce la nomination de Pascal Bodet, 55 ans, à la présidence de son Conseil Scientifique. Diplômé du Centre des Hautes Études du Béton Armé et Précontraint (CHEBAP-CHEC) en 1991, il débute sa carrière chez Socotec comme spécialiste des structures béton et quitte l’entreprise en 2018 en tant que directeur technique construction pour devenir directeur technique du syndicat des Entreprises générales de France BTP (EGF). En parallèle, Pascal Bodet s’investit auprès du Centre des Hautes Études de la Construction (CHEC) et de l’École Spéciale des Travaux Publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris (ESTP Paris) (entre autres). Depuis 2022, il est également membre du collège socio-économique de la Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).

L’École Française du Béton est une Fondation qui vise à soutenir et valoriser la connaissance du béton. Elle soutient l’enseignement du béton grâce à des ressources pédagogiques, elle diffuse les fruits de la recherche et de l’innovation et crée des liens entre industriels et établissements scolaires à travers des conférences.

« Le Conseil Scientifique de l’EFB est un lieu d'informations et d'échanges entre les académiques et les professionnels, au sein duquel les travaux scientifiques côtoient les besoins et attentes de la construction et du matériau béton. Il a un rôle d’adaptation pédagogique des résultats scientifiques obtenus, dans le but de les transférer vers l'Education », déclare Pascal Bodet, président du Conseil Scientifique de l’EFB.