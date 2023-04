Parquets massifs et contrecollés : intemporels, durables et chaleureux

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le parquet est le revêtement de sol tendance chez les particuliers et dans les lieux publics. Produit biosourcé, durable et doté d'un excellent bilan carbone, il se décline en une palette de motifs, de teintes et d'aspects.

Au niveau européen, le parquet contrecollé domine largement le marché, avec 83 % de parts, contre 15 % pour le parquet massif et 2 % pour le parquet mosaïque. Une tendance qui n'est pas suivie dans l'Hexagone puisque la production du parquet massif (49 % du marché) avoisine celle du contrecollé (51 %). Les Français consomment plus de 8 millions de m² de parquet par an, soit plus que la production de la métropole (5,3 millions de m²/an). « La France reste le plus gros consommateur de parquet massif en Europe, explique Julia Egeler, responsable marketing et produit chez BerryAlloc. Mais on observe une baisse progressive des ventes, qui est liée aux évolutions du prix du chêne et à une augmentation des ventes du contrecollé, plus facile à poser avec les systèmes de “clic” ou “lock”. Le parquet massif reste la référence pour la rénovation à l'identique de bâtiments historiques, avec des poses spécifiques comme la pose clouée ou collée. Il est devenu un produit de prestige pour le particulier. » Qu'il soit[…]