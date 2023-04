Parquet : technicité, esthétique et écoresponsabilité

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le parquet mise sur sa polyvalence et sa durabilité. Les fabricants proposent une diversité de produits en termes de teintes et de motifs qui se conforment aux exigences performantielles pour tout type de local.

Le parquet massif est constitué de lames pleines usinées à partir d'une seule pièce de bois dont l'épaisseur est obligatoirement comprise entre 12 et 23 mm d'épaisseur. Son taux d'humidité doit être inférieur à 12 % pour lui assurer une stabilité dans le temps. Sa mise en œuvre est réalisée par clouage sur lambourdes (pour des épaisseurs courantes de 22-23 mm) ou par collage (épaisseurs courantes 12-14 mm). « Le parquet massif a une durée de vie plus longue que le contrecollé, car il offre plus de possibilités de rénovation avec sa couche d'usure pouvant atteindre 8 mm, développe Julia Egeler, responsable marketing et produit chez BerryAlloc. L'offre de formats sur mesure est beaucoup plus importante, notamment pour la rénovation de bâtiments anciens dans le but de reproduire les revêtements à l'identique. » Cependant, un parquet massif se révèle moins stable qu'un parquet contrecollé en raison de sa composition 100 % bois qui le rend plus sensible à l'humidité.

Le parquet contrecollé est quant à lui un revêtement[…]