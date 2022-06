Parcelle urbaine, Levallois (92)

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Ortec-Soléo a travaillé sur la dépollution d'une parcelle de 2 000 m2 très contrainte en termes de place, d'accès et de délais, à Levallois. Porté par un promoteur, le projet d'immeuble de logement doit s'élever sur l'emprise d'une ex-blanchisserie. Le diagnostic a repéré la présence de solvants chlorés dans les sols, les gaz du sol et les eaux souterraines. « Des investigations ont permis de mieux apprécier les caractéristiques de la pollution, d'évaluer sa migration et de valider les hypothèses de dimensionnement du traitement, relate Amélie Rognon, responsable développement chez Ortec-Soléo. De par la nature des polluants, les travaux ont été conduits sous une tente de confinement (photo) avec un système d'aspiration et de traitement des gaz viciés. Cette solution présente des avantages (maîtrise des émanations, protection des riverains) mais implique des contraintes pour l'exploitation du chantier, la sécurité des intervenants (gestion de l'exposition/utilisation d'EPI spécifiques, engins pressurisés, gestion des temps de travail…). Ces aspects ont une incidence sur les coûts et les délais, et doivent être considérés dès la conception du projet. » L'opération a demandé 18 mois de traitement in situ, avec au préalable[…]