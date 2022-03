Numérique, quoi de neuf ?

C’est officiel :

Qarnot lance Qalway, sa branche consacrée à la chaleur écologique et se recentre ainsi sur son cœur de métier, le calcul informatique haute-performance. Qalway sera donc chargée de promouvoir la chaleur renouvelable issue de la chaleur fatale informatique, via le radiateur numérique ainsi que la chaudière numérique.



BIMobject a conclu un accord de partenariat avec Prodikt, plateforme en ligne leader pour l’ACV de la construction. L’objectif est de fournir aux acteurs AEC (Architecture, ingénierie et construction) la capacité de concevoir de manière plus durable.

Procore se lance dans l’Hexagone. Cette plateforme de plans de logiciels de gestion du bâtiment (gestion de projets, qualité et sécurité, finance, gestion des ressources, analyses, etc.) est une des plus utilisées dans le monde.

Le CNDB et Vizcab finalisent la V2 du simulateur bois et biosourcé. Il permet d’évaluer l’impact environnemental des choix constructifs d’un bâtiment, à travers les indicateurs de la RE2020 : Ic construction, stock C, volumes de bois et masse de biosourcés mobilisés. Les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre souhaitant faire partie de la phase test pour des logements ou bureaux en phase programmation / esquisse peuvent contacter le CNDB.

