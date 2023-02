Nouvelle fibre biosourcée pour Sika

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

L'entreprise suisse sort Sikacem®-50 fibre végétale, une fibre naturelle et biosourcée pour fabriquer mortiers, bétons, chapes et enduits.

Sika lance une nouvelle fibre naturelle 100 % végétale, bio-sourcée pour mortiers, bétons, chapes et enduits. SikaCem®-50 fibre végétale est constituée d’une microfibre en cellulose afin d’obtenir un réseau de fibres plus dense qui résiste mieux à la fissuration précoce. Alternative aux microfibres polymères, la finesse de cette fibre promet une meilleure efficacité et une limitation du faïençage, selon le fabricant, qui explique que « des essais ont montré une baisse de 68% de la fissuration globale par rapport à un témoin non fibré. » Fabriqué en Europe, le produit participe à la fabrication de bétons plus vertueux selon Sika puisqu'il se recycle plus facilement grâce à l’absence de plastique dans les retours bétons et dans les bacs de rétention.