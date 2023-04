Normes de sécurité incendie : l’intégration du bois aux ERP

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Au Forum International Bois Construction à Lille, Frédéric Goulet et Alexandre Bonnet, membres de la DGSCGC, dévoilaient la feuille de route à l’égard des évolutions des normes sécurité incendies. Un texte pour favoriser l’intégration du bois dans les ERP qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin d’année 2023.

Les normes de sécurité incendies évoluent par rapport à l’intégration du bois dans les ERP. Une clarification est attendue depuis longtemps par la filière. Des travaux ont été initiés en février 2021, menés par un groupe interministériel porté par le ministère de l’intérieur. Le bois constitue un matériau intéressant dans le cadre de la RE2020 mais, considéré comme combustible, son usage est fortement restreint par différentes normes incendies. Ces travaux visent à favoriser son recours dans la construction en modifiant et uniformisant les textes réglementaires, plutôt que d’en créer un nouveau. Ces évolutions élaborent de nouvelles dispositions et mettent à jour les différents textes pour éviter les contradictions. « Les travaux ont dû modifier le règlement en vigueur et revoir l’ensemble des matériaux afin d’intégrer le bois sans le stigmatiser », explique Frédéric Goulet, chef du bureau de la[…]