Nooco pour calculer facilement son ACV

Le logiciel d’ACV Nooco pallie l’absence de données par défaut de la base Inies, encore lacunaire sur les lots techniques. Il offre aussi aux concepteurs une lecture ergonomique de la base et un gain de temps sur la saisie des composants.

Le logiciel Nooco permet de mesurer rapidement et simplement l’empreinte environnementale d’un projet de construction, dans le cadre de la RE2020. Sa méthode de calcul « par extrapolation » permet d’approcher plus précisément le poids carbone d’un composant, même en l’absence de données environnementales par défaut (DED). Celles-ci sont établies de manière ponctuelle, généralement à la demande des bureaux d’études, par le CSTB puis introduites sur la base Inies. Toutefois, celle-ci ne peut couvrir l’exhaustivité des matériaux et produits d’un marché en constante évolution. Ainsi, une centaine de familles d’équipements des lots techniques demeure encore sans aucune donnée, à l’image des onduleurs et armoires de climatisation. Or, « selon l’Observatoire E+C-, 20 à 30 % de l’impact carbone d’un bâtiment est lié à ces composants, souligne Émilie Bouchard, consultante carbone à l’Ifpeb. Les lots techniques comptent pour les composants ainsi que leur énergie[…]