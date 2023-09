Nomination chez Ingérop

Judith Jiguet rejoint le Groupe Ingérop, ce 1 er septembre 2023, en qualité de Directrice Écologie et Stratégie. Elle intègre également le comité exécutif et le comité de direction du Groupe

La mission de Judith Jiguet au sein d'Ingérop sera d'accélérer la transformation du groupe en matière d’écologie afin qu'il soit d'avantage identifié en tant qu’acteur majeur de l’ingénierie dans la transition écologique. Il y a deux ans, Judith Jiguet a t été administratrice indépendante d’Ingérop. "Cela fait donc deux ans que je découvre à quel point le Groupe dispose des leviers, en tant que conseil en ingénierie, pour engager les territoires et les villes dans les multiples transitions qui s’imposent à eux. Fort de son indépendance, de sa solidité et de la richesse de ses compétences, il a tous les atouts pour occuper une place stratégique dans ce monde à inventer. C’est une grande joie pour moi de rejoindre les équipes d’Ingérop et de participer à relever les défis de demain. » - déclare t elle dans un communiqué de presse.

Parcours

Ingénieure en chef des ponts, des eaux et forêts, diplômée d’AgroParisTech, titulaire d’un DESS de gestion publique et d’économie de l’université Paris Dauphine, Judith Jiguet débute sa carrière en 1996 dans les services extérieurs de l’État sur des sujets liés à l'environnement, l'eau et la forêt. Par la suite, elle a occupé différents postes en cabinets ministériels et en administration centrale, elle a notamment été directrice de l’eau et de la biodiversité au sein du ministère de l’Écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ou encore directrice du cabinet de la secrétaire d’état chargée de l’écologie puis directrice du cabinet de la ministre des Sports. Judith Jiguet était depuis le début de l’année 2023 directrice de projet Renaturation, Restauration et Compensation au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, en charge d’impulser la politique de renaturation des territoires, adossée au projet de loi Industrie verte.