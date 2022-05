« Ne plus faire l’impasse sur un secteur qui représente 1/5 des émissions globales de GES »

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Les conclusions du troisième volet du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), publié en avril 2022, n’épargnent pas le secteur du bâtiment. Yamina Saheb, co-autrice principale de ce rapport, fait le point sur les changements et défis que celui-ci va devoir affronter.

CTB Quels sont les principaux changements introduits par ce nouveau rapport pour le secteur du bâtiment, et en quoi changent-ils la donne ?

Yamina Saheb La logique avec laquelle sont abordées les émissions de ce secteur a changé. Les calculs tiennent désormais compte, en plus des émissions directes de CO2, des émissions indirectes de CO2 dues à l’électricité et chaleur utilisées dans le bâtiment et des émissions grises dues à l’utilisation du ciment et de l’acier. Concrètement, si seules les émissions directes de CO2 étaient considérées, la contribution du bâtiment aux émissions globales en 2019 serait de 5,6 %. Cette contribution passe à 16 % en intégrant les émissions indirectes. Enfin, en ajoutant les émissions dues au ciment et à l’acier, la contribution du bâtiment passe à 21 % des émissions globales. Dans le premier calcul, qui servait de référence jusqu’à présent, les gouvernements[…]