Préfabrication bois 2D - 6 logements et 1 local associatif, Paris Xe

Complétant l'angle des rues Robert-Blache et du Terrage, à Paris, ce petit immeuble en R+5 se développe sur une parcelle réduite de moins de 100 m². Il abrite six logements sociaux et un commerce en RdC. La typologie des logements se...