“Mettre au point des solutions intégrées pour des bâtiments plus frugaux”

Thomas Toulemonde est responsable technique à AcoustB. Depuis 1995, ce bureau d'études se consacre à la maîtrise de l'acoustique dans le bâtiment, l'environnement, l'industrie et les vibrations. L'entreprise compte 43 salariés sur le territoire national et connaît depuis sept ans 15 % de croissance en France et à l'international. Très impliqué dans le développement des immeubles bas carbone, il a également pour particularité de développer ses propres outils de mesure et de calcul.

CTB - Quelles ont été, selon vous, les innovations techniques les plus importantes en France ces dernières années ?

Les immeubles à ossature bois sont connus pour leur faiblesse acoustique en basses fréquences, les risques élevés de bruits structuraux d'équipement et les problèmes de transmissions latérales par un élément bois filant. Les projets Acoubois, puis Adivbois, ont permis de faire progresser les connaissances et les pratiques dans ce domaine. Après une phase de parangonnage (benchmarking) d'envergure internationale, l'atelier acoustique du projet Adivbois s'est lancé en 2020 dans la réalisation d'une maquette acoustique. Concrètement, il s'agit d'un petit immeuble R+2 en bois : planchers CLT sur ossature poteaux poutres en lamellé-collé, murs manteaux[…]