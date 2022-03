Meilleurs vieux

Il ne fait pas bon vieillir. Entre la parution de l'enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui dénonce les maltraitances envers les personnes âgées et les 12 000 morts du Covid dits « illégitimes »* en Ehpad privés, le soin apporté au grand âge pose question.

Quels lieux de vie pour la vieillesse ? Quels logements pour les seniors autonomes et indépendants qui souhaitent rester chez eux ? Pour les fragiles et dépendants auxquels il faut une assistance, ou encore pour les malades qui ont besoin de structures adaptées ? La réponse architecturale à ces enjeux est à repenser.

Dans la perspective du maintien à domicile, il faut que les logements soient adaptables et transformables au fil du temps, plus sûrs et donc offrant plus de services. Pour éviter le phénomène de « ghettos de vieux » et la perte du lien social, les établissements d'accueil devraient favoriser la mixité intergénérationnelle comme c'est le cas au Japon, aux États-Unis, en Europe du Nord. Avec des espaces partagés, ouverts sur la nature, des lieux de rencontres et des intérieurs plus cosy, plus grands, moins impersonnels… Repenser l'architecture pour bien vieillir, c'est justement le thème de l'exposition qui se tient à la Cité de l'architecture et du patrimoine, à Paris jusqu'au 13 mars. Elle présente 16 opérations en France et 60 ans de réflexion et d'expérimentation sur ce thème. Un laboratoire d'idées où le lien à la ville et la relation à la nature prennent tout leur sens. Les personnes âgées ne devraient être ni maltraitées ni cachées. Cela nous concerne tous : l'Insee estime qu'en 2035, 31 % de la population française aura plus de 60 ans, dont près de 14 % plus de 75 ans. Il est temps de mettre les moyens législatifs, financiers, constructifs pour mieux vivre nos vieux jours. Un vœu pieux ?

*Estimation du député Jean-Louis Touraine, vice-président de la Fédération hospitalière de France, à l'Assemblée nationale le 9 février 2022.