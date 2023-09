Mehdi Arif, nouveau responsable d’agence bâtiment durable chez Citae

Enrichi par ses expériences variées dans le domaine du développement durable et de la construction, Mehdi Arif a travaillé plus de 10 ans dans ce secteur pour plusieurs entreprises reconnues et parfois spécialisées dans le secteur du ”Testing, Inspection et Certification” (TIC).

Mehdi Arif a commencé son parcours professionnel en tant que responsable d’activités construction durable. Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années en tant que directeur de l’agence développement et construction durable, où il a eu l’occasion de superviser trois services. Enfin, il a occupé le poste de référent technique national démarches environnementales où il assurait la veille technique relative aux évolutions des référentiels de certification et contribuait à l’analyse des indicateurs de performance qualité de l’entreprise.

En tant que responsable d’agence chez Citae, Mehdi Arif a pour principales missions de développer l’activité et de renforcer la fidélisation des centaines de clients de l’entreprise.



« Je suis ravi de rejoindre l’équipe de Citae. Je tiens à remercier particulièrement Cédric Danjon et Romain Luce pour leur confiance. Je suis persuadé que rejoindre Citae me permettra de mettre mes compétences et mon expérience au service de projets ambitieux et innovants, alignés avec les valeurs de l’entreprise telles que l’excellence, la durabilité et l’engagement. En tant que membre de l’équipe, je suis impatient de collaborer avec mes nouveaux collègues pour contribuer au succès de Citae », indique Mehdi ARIF, Responsable d’Agence Bâtiment durable



« Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la construction durable et plusieurs postes au sein de structures concurrentes, Mehdi Arif a toutes les cartes entre ses mains pour poursuivre le développement de l’agence bâtiment durable, y assurer une stabilité d’équipe, et contribuer à la digitalisation nécessaire de son métier. Outre ses compétences techniques, ses facultés managériales, et sa bienveillance, Mehdi Arif possède des valeurs fortes en phase avec celles de Citae », conclut Cédric Danjon, directeur général Citae.