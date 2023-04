Maisons individuelles bas carbone à Copenhague

Le Danemark accueille le premier des sept prototypes du projet « Living Places ». Un défi écologique de construction de maison à très faible empreinte carbone, porté par Velux, Effekt et Artelia. À 3,8 kg/CO2/m²/an, la maison est censée assurer conforts d’été et d’hiver. Le groupe Velux revendique un coût semblable aux prix du marché grâce à une grande échelle de production. L'objectif du projet Living Places vise à montrer comment repenser les bâtiments en s’appuyant sur cinq principes clés : des habitations saines, modulables, duplicables, simples à construire et à des coûts abordables. Ainsi, la maison est ouverte à la visite pour s'inspirer de son modèle de construction.