Loi Climat & Résilience : perméabiliser son parking de plus de 500 m²

Dès le 1er juillet, les parkings extérieurs d’ERP, d’une surface supérieure à 500 m² devront favoriser la perméabilité de leur sol et l’infiltration des eaux pluviales sur la moitié de leur surface. Une mesure déjà en vigueur pour les parkings supérieurs à 1 000 m². Cette évolution représente « un gain important important en matière de limitation de l’imperméabilisation des sols » selon David Guinet, du bureau d’études Tecta, spécialisé en aménagement urbain, puisqu’elle concerne approximativement les parkings à partir de 25 places.

Chaque projet doit être conçu avec une parfaite connaissance des conditions géotechniques des sols en place et hydrogéologiques (protection des nappes phréatiques). « Sur un terrain très peu perméable – à cause d’une couche argileuse par exemple – il sera préférable de drainer la structure sous-jacente et évacuer les eaux vers un exutoire », explique David Guinet. Pour lui, cette loi « a le mérite d’exister, surtout pour les projets neufs ». Un parking perméable limite le ruissellement sur la parcelle et les eaux diffusent et s’infiltrent sans passer par des canalisations qui concentrent les effluents. L’expert précise qu’il faut différencier les places de stationnement des voies de circulation qui, elles, peuvent rester préférentiellement en enrobé drainant en fonction du trafic et de l’usage. La réalisation latérale de noues d’infiltration permettent également la plantation d’arbres hautes tiges ombrageant le parking et limitant l'effet de chaleur. Un double effet positif, selon lui : « D’une part, cela limite les ilots de chaleur urbains, d’autre part, c’est bénéfique sur la qualité des sols de façon générale puisqu’en demeurant plus humide, il favorise le développement et le maintien de la végétation. »

Diriger les eaux vers les espaces verts à proximité

Quant à la rénovation, même si cette mesure est plus complexe à mettre en œuvre d’après lui, elle engage une action majeure de désimperméabilisation. À titre d'exemple, sur le projet de requalification de la place de la Comédie/Esplanade, à Montpellier, son bureau d’études et l'équipe MOE ont diminué de 3 400 m² les surfaces imperméabilisées en enrobé : « Au lieu de collecter les eaux, on les guide vers les espaces verts densifiés qui infiltrent les premières pluies. » Le système ayant ses limites face aux précipitations importantes.

Des produits existent tels qu’Ecovegetal, destiné à favoriser l’infiltration des eaux pluviales avec un pavé en béton drainant grâce à ses joints. Les pavés sont posés bord à bord et espacés par des ergots. C’est ce léger écartement du joint qui assure le drainage. À partir de 30 mm, l’écart permet même le développement d’une végétation si le joint est rempli avec un substrat fin, selon Laura Carrillo, responsable technique d’Ecovegetal. Par ailleurs, elle souligne que « la porosité des granulats doit être suffisamment importante pour éviter le colmatage. Les granulats type graviers sont incolmatables, alors que la matière sableuse se tasse et se colmate si l’espace entre pavés est trop faible, ce qui, à terme, limite le passage de l’eau. » Le pavé Ecovegetal coûte entre 75 et 135€ par m² avec la fondation et sous-fondation (terrassement et évacuation exclu).

Un géotextile qui élimine les hydrocarbures

Un parking emmagasine une dose considérable d’hydrocarbure. « Une place de supermarché absorbe chaque année environ un carter d’essence », indique Sibylle Daunis-opfermann, directrice générale de Pum. Une pollution qui touche directement les nappes. Contre ce problème, Pum propose Aqua’PUM, une solution drainante biface « aquatextile » et géotextile lancée début février. L’aspect aquatextile élimine les hydrocarbures grâce à des bactéries qui s’en nourrissent naturellement. Le produit s’installe comme un géotextile : « Livré en rouleau, il suffit de dérouler le produit et déverser une couche de cailloux. Avec 4€ de plus par m², autant remplacer le géotextile par l’Aqua’PUM. »

© PUM

Pour les cas spécifiques soumis à des pollutions plus massives comme les plateformes logistiques ou les stations-services, Pum propose Géoclean, une solution capable de dépolluer les eaux très chargées, toujours sans entretien, mais sans la fonction stabilisatrice du géotextile. En absorbant les hydrocarbures au niveau du point de chute, il limite le chargement polluant des gouttes de pluie. « Aujourd’hui, on crée une légère pente et on draine un parking qui nécessite de l’entretien. Arrêtons de créer des systèmes compliqués et traitons au plus près du point de chute », synthétise la dirigeante.

Perméabilité limitée pour les poids lourds

L’accueil de poids lourds n’est pas toujours compatible avec l’impératif de perméabilité, comme le souligne David Guinet : « Il ne faut pas perdre de vue la contrainte première d’un parking, à savoir afficher une résistance suffisante en adéquation avec l'usage et le trafic envisagé. » Ainsi, pour les parkings poids lourds, il considère que le concepteur doit envisager des solutions de revêtements perméables conformes aux normes et DTU en vigueur en alliant pérennité de l’ouvrage et optimisation des coûts d’entretien.

Laura Carrillo rappelle que les éléments perméables possèdent tous une limite de charge. Pour des poids lourds, Ecovegetal commercialise un pavé spécifique avec un écartement de 7 mm. Mais la responsable admet qu’une « précipitation de 20 mm dépasserait les capacités de drainage et 70% de l’eau passerait à travers le système. » Quant à la durabilité des matériaux, le FDES du pave Ecovégétal l’estime à 50 ans. Pum revendique la même durée.