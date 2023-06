Livre blanc de l'AICB : Matériaux biosourcés et confort d'été, vers une amélioration des calculateurs RE2020

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

L’Association des Industriels de la Construction Biosourcée (AICB) publie le livre blanc « Confort d’été : l’atout des biosourcés », dédié aux professionnels de la maîtrise d’œuvre et de la prescription. Son objectif : présenter les performances des matériaux biosourcés pour le confort d’été et ouvrir le débat sur les limites des calculateurs RE2020.

Dans ce livre blanc de 24 pages, l’AICB aborde le confort d’été comme un enjeu prépondérant dans la RE2020 et présente des matériaux biosourcés, issus de la biomasse végétale (bois, chanvre, paille, herbe…), animale (laine de mouton) ou des filières de recyclage (papier, textile) dans le confort thermique des bâtiments. « Si la priorité a longtemps été le confort d’hiver, les mutations climatiques apportent avec elle un nouveau challenge : garantir le confort thermique toute l’année, et aussi pendant les épisodes chauds et caniculaires », indique Olivier Joreau, président de l’AICB. Les performances sont appuyées par des exemples de réalisations, des retours d’expérience de professionnels (architectes, bureaux d’études, collectivités) et des témoignages d’usagers. Des performances plébiscitées par les professionnels, comme en témoigne la part de marché globale[…]