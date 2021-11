Les Trophées Fimbacte 2021

Le festival fimbACTE s’est clôturé par la remise des Trophées du Cadre de vie 2021 qui récompense les projets innovants et réalisations issus des collectivités, des entreprises, des organismes répartis sur l'ensemble du Territoire national dans trois secteurs et quinze catégories.

Le grand prix projets a récompensé The Link by Groupe Groupama. La conception de cette tour de bureaux est en rupture avec celle des IGH actuels. La valeur d’usage est mise en avant avec de nombreux jardins et serres accessibles. La campagne de communication #Passion Construction By CCCA-BTP a reçu le grand prix audiovisuel. Il s’agit de six films pour vivre la construction de l’intérieur et suivre de jeunes professionnels passionnés. Pour la catégorie innovation publique, l’aménagement global des bords de Marne à Château-Thierry s’est distingué en prenant en compte les préoccupations environnementales, économiques et les nouvelles mobilités. Le Trophée prévention et santé au travail a été attribué aux lunettes connectées By Ellcie Healthy. Enfin, le trophée synergie publique/privé attribué par le grand jury est revenu à Terres de vins By Ville De Morieres-Les-Avignon : une démarche conduite avec l’école de design de Saint-Etienne s’appuyant sur des ressources issues de viticulteurs, exemplaire et reproductible.

Par ailleurs, les trophées d’or du cadre de vie ont récompensé dans la catégorie projet la passerelle de la gare de Chartres (Lavigne Cheron Architectes) qui répond aux enjeux ferroviaires et urbains avec une écriture architecturale contemporaine ; la maison des solidarités à Langon (Conseil départemental de la Gironde) pour son architecture vertueuse sur le plan du développement durable et le caractère expérimental réalisé avec des entreprises locales. Digibéton par Eqiom Bétons, une solution digitale orientée clients qui optimise la productivité. Aussi, le front de mer de Calais (Agence Babylone) a été remarqué parce qu’il permet la réappropriation du front de mer par les habitants, et devient la façade urbaine de la ville. Enfin la Tour Silex² à Lyon (Arte Charpentier et MA architectes) donnant une nouvelle dimension à la ville a également été récompensée.