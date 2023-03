Les locaux d'activité au régime sec

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Le dispositif Éco-énergie tertiaire (anciennement décret tertiaire) et le plan de sobriété gouvernemental poussent les gestionnaires d'actifs à mettre en place des solutions techniques rapidement opérationnelles.

Comment baisser la consommation et réduire l'impact carbone des bâtiments tout en préservant le confort et la qualité de vie au sein des ouvrages tertiaires ? C'est l'équation que doivent désormais résoudre les gestionnaires d'actifs immobiliers. Des solutions techniques sont ainsi implémentées sur des typologies d'ouvrages très différents, avec toujours le même objectif : consommer moins et mieux. Pour y parvenir, le pilotage et la régulation des installations sont au cœur de la démarche, en phase avec la notion de bâtiment intelligent qui est entrée de plain-pied dans le monde de l'internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA). En phase aussi avec le décret Bacs, qui obligera à l'horizon 2025 tous les bâtiments tertiaires à être pourvus de systèmes de contrôle électronique des installations techniques. Une échéance que n'a pas attendue l'éditeur de logiciels Ubigreen pour proposer son « pack décret tertiaire », plaçant au centre de son dispositif d'accompagnement la gestion et l'analyse de données de[…]