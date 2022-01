Les jumeaux numériques au service de la neutralité carbone

Syntec-Ingénierie appelle au déploiement du jumeau numérique au plus vite, aussi bien dans le bâtiment, l’industrie, que les infrastructures, pour atteindre la neutralité carbone. Véritable clone d'un ouvrage réel, il améliore la gestion de son cycle de vie, à toutes les étapes et en temps réel. Le syndicat a ainsi rédigé une note de position et réalisé une vidéo où les nombreux atouts du jumeau numérique sont spécifiés au regard de l’urgence climatique. Pour le syndicat, les avantages sont nombreux : « en phase de spécification et de conception préliminaire ou détaillée, il aide dès l’initialisation du cycle de développement à objectiver les exigences attendues et à prévoir les coûts d’investissement et d’exploitation. En phase de prototypage, il permet d’optimiser les performances en les simulant de manière prédictive à partir de modèles multi physiques ou comportementaux dédiés. En phase de chantier ou d’industrialisation, il peut intégrer des modèles destinés à améliorer respectivement la construction et la chaîne de fabrication. Et en phase d’exploitation, couplé aux données collectées dans l’environnement opérationnel, il permet de se corriger et de s’ajuster aux comportements réels de l’ouvrage, pour en améliorer les usages ». Exemple à l’appui, celui de la rénovation du lycée Bréquigny à Rennes. Le jumeau numérique a permis de diviser par deux le prix au mètre carré, et par 2,5 l’empreinte carbone des produits de construction, par rapport à la construction d’un bâtiment neuf. Des avantages dans l’optimisation des flux, réduction drastique des quantités de matériaux et des ressources utilisés…