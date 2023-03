Les innovations Viessmann sur le logement collectif

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

A l'occasion du salon ISH 2023 à Francfort, l'industriel dévoilait ses nouveaux produits qui débarqueront prochainement sur le marché français : entre autres, pompes à chaleur innovantes et chaudière gaz à condensation pour un usage collectif.

Viessman dévoilait ses dernières innovations au salon ISH à Francfort et notamment des pompes à chaleur et chaudières à gaz pour logement collectif, et surtout des appareils visant à moderniser les systèmes chauffants existants. Une spécificité germanique selon Markus Flausner, directeur technique de Viessman, qui souligne que « 80% des producteurs de chaleur allemand se tournent vers la rénovation. » Le groupe revendique plus de 60% des ventes de pompes à chaleur du marché allemand en 2022, contre 47% en 2021. Parmi celles-ci, la Vitocal 250 A Pro, une pompe à chaleur air-eau monobloc chauffe les bâtiments résidentiels ou tertiaires. La PAC contient une puissance de 38 kW pour rafraichissement, 40 kW pour le chauffage et atteint 70° C pour l’ECS. Une puissance qui atteint 60°c à -10°c en extérieur. Le Vitocal se combine en cascade 4 fois pour atteindre une puissance de 160 kW. La pompe à chaleur émet 69 dBa et garantit une utilisation sobre : A+++/A++. Facile d’installation, l’appareil pèse[…]