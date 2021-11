Les fibres de bois des panneaux désormais recyclables

100 millions de panneaux MDF (panneau de fibres à densité moyenne) et HDF (panneau de fibres à haute densité) sont produits chaque année dans le monde. Jusqu'à présent, il était techniquement impossible de les recycler en fin de vie, en raison de la présence de colle employée comme liant, et ils étaient donc en majorité incinérés. Le groupe belge Unilin, via sa division Unilin Panels, a pourtant mis au point un procédé exclusif, breveté, permettant de recycler les fibres de bois de ces panneaux et de les réutiliser pour la production de panneaux de fibres (MDF, HDF et panneaux de particules) à l'échelle industrielle. Cet allongement de la durée de vie des fibres de bois « va permettre, dans l'intervalle, à de nouveaux arbres de pousser et de stocker à leur tour du CO2. Il s'agit donc d'un grand pas en avant vers la circularité », souligne Véronique Hoflack, présidente d'Unilin Panels. Dans un premier temps, Unilin Group emploiera la technique pour le recyclage de matériau utilisé en interne sur le site de production de Bazeilles (08), où l'entreprise investit depuis des années déjà dans une technologie de pointe pour la production de panneaux MDF et HDF. Par la suite, la capacité de recyclage sera augmentée afin de pouvoir également recycler des panneaux de fibres et des sols stratifiés d'autres acteurs de la filière. D'ici 2030, au moins 25 % du mix de matières premières d'Unilin Group devraient être remplacés par des fibres recyclées. De cette manière, 380 000 tonnes de CO2 resteront chaque année stockées dans les fibres de bois. Dans les deux ans à venir, l’entreprise prévoit d'investir encore 160 millions d'euros en Belgique, notamment dans la R&D.