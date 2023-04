Les déblais en quête de nouveaux horizons

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Les terres excavées représentent une manne considérable pour le secteur du BTP. À l'aune d'évolutions réglementaires récentes, leur valorisation explore des voies jusqu'alors inédites, notamment dans la construction.

Chaque année en France, plus d'une centaine de millions de tonnes de terres sont excavées sur des chantiers du bâtiment ou des travaux publics. Dans le bassin parisien, cela représente près de 20 à 25 Mt/an - hors chantiers du Grand Paris Express, lesquels devraient générer 45 Mt sur une décennie. Or, une grande partie de ces déblais n'est pas réutilisée, finissant parfois en dépôts sauvages. Pour éradiquer ce phénomène, qui concerne l'ensemble des déchets du secteur BTP, avec des conséquences néfastes sur l'environnement, et dans un contexte de raréfaction de matières, le cadre réglementaire a évolué. D'abord avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) en 2015, puis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire n°2020-105 du 10/02/2020, dite loi Agec. L'objectif ? Identifier la nature exacte des gisements, pouvoir les tracer et les inscrire in fine dans une logique de revalorisation.

Cependant, encore peu d'acteurs - notamment du côté des maîtrises d'ouvrage - sont[…]