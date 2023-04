Les déblais à l'état brut

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Le projet MacroTerre, porté par Filiater, entend revaloriser des déblais peu transformés sous la forme de matériaux fabriqués directement sur chantier ou site de recyclage, grâce à des machines mobiles.

Gisement

Pour MacroTerre, lauréat de l'appel à projet de l'Ademe « Réduction, recyclage et valorisation des déchets du bâtiment (RRVDB) », le profil des terres inertes vouées au recyclage importe peu. « L'enjeu est précisément de parvenir à optimiser un matériau rustique ayant subi le moins de traitements possible, par essence contraignants et consommateurs d'énergie, résume Michel Oggero, dirigeant de Filiater, initiateur de ce projet d'une durée de 48 mois, en cours jusqu'à 2024. Partant du principe que la terre ne sera traitée qu'a minima - pas d'étapes de criblage, ni de broyage préalables -, 80 à 85 % des déblais pourraient ainsi être recyclés. » Filiater développe toutefois en parallèle un centre technique afin de procéder aux études et essais nécessaires à la validation des matériaux pour les applications chantier envisagées. Dans le scénario actuellement testé, la construction d'un bâtiment démonstrateur à Charleval (13) (lire p. 40), la terre est directement recyclée sur le site d'excavation, sans évacuation ou[…]