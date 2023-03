Les colonnes du savoir

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonnés

Inscrite dans le bâti tortueux de Grasse, cette nouvelle médiathèque se dissimule derrière un rideau de colonnettes en béton blanc, qui font office de filtres lumineux géants.

Livrée en septembre 2022, la médiathèque Charles-Nègre s'inscrit dans le cœur historique de la ville de Grasse (06), connue depuis le XVIIe siècle pour être la capitale mondiale du parfum. Sa conception par les architectes Ivry Serres et Emmanuelle & Laurent Beaudoin lui a valu de remporter l'Équerre d'argent 2022. D'une capacité d'accueil de 900 personnes, cet équipement culturel dévolu au monde de l'image est ouvert aux enfants et aux adultes. Espace de ressources et de loisirs, il détient 70 000 documents disponibles de type livres, bandes dessinées, DVD, CD, jeux vidéo… « La médiathèque est conçue comme un espace perméable à la lumière et qui préserve la fraîcheur intérieure. Son architecture est pensée pour filtrer le soleil pendant la journée et restituer une dentelle de lumière en soirée », déclarent les concepteurs.

Chaque façade est parée d'un système ingénieux et esthétique de brise-soleil, constitué d'une succession de colonnettes striées en éléments préfabriqués, enfilées comme des perles sur des fers à béton fixés sur la[…]