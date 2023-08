Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Face au durcissement des réglementations, les fabricants de colles doivent réviser leurs formulations pour des produits plus vertueux et plus performants, et s'efforcer d'intégrer des matières premières biosourcées.