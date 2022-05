Le terrain passé au crible

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

La dépollution remet à disposition des sols dégradés pour un nouvel usage. Mais auparavant, de nombreuses études préalables doivent être réalisées pour déterminer les traitements les plus appropriés.

La ville se reconstruit sur elle-même. Les enjeux d'économie des ressources et de préservation du foncier accroissent les projets de reconversion des friches industrielles, dents creuses et autres parcelles libérées de leurs ex-activités. Cela se vérifie dans le cadre d'opérations immobilières menées dans les ZAC par les aménageurs publics et privés et dans le diffus par les promoteurs. Or, le passé industriel a laissé des traces plus ou moins connues et répertoriées. Les sites peuvent être pollués par des activités industrielles et/ou de services (zones de stockage, décharges, zones de remblais, anciennes stations-service, pressings…) ou par des activités d'épandage d'effluents ou de déchets. Ces contaminations, du fait d'infiltrations, sont susceptibles de provoquer une nuisance ou un risque sanitaire pour les personnes ou l'environnement. Parmi les polluants majoritaires, on trouve ceux de la famille des hydrocarbures, des solvants chlorés, des polluants minéraux (métaux) et des polluants dits émergents. Une dégradation des eaux[…]