Le shopping autrement

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation, la grande distribution repense ses espaces de vente et mise sur la mixité d'usage. Un enjeu majeur à l'heure du commerce digital.

Toutes les études de marketing le confirment : le modèle économique de l'hypermarché tentaculaire implanté dans les zones périurbaines des grandes métropoles est en crise. Pensés dans les années 70 comme des temples du consumérisme débridé, les centres commerciaux font désormais face aux changements des modes de vie, avec notamment la montée en puissance du commerce virtuel. Ils sont aussi confrontés à la fin d'un modèle architectural : celui d'une gigantesque boîte fermée sur l'extérieur sans aucune recherche esthétique autre que celle de positionner les bons produits sur les bonnes têtes de gondole. Si 75 % d'entre eux se situent dans les banlieues des métropoles, les centres commerciaux des grands centres urbains doivent aussi revoir leur copie. Lorsqu'ils s'étalent sur des emprises foncières plus modestes, ils sont également forcés de se réinventer en délivrant bien plus qu'une simple offre commerciale. Ces dernières années, ils ont en effet gagné en mixité fonctionnelle pour se positionner non seulement comme des lieux de shopping mais aussi comme[…]