Le réemploi en chantier

RE2020, Rep 2023, les récents textes règlementaires donnent un coup d’accélérateur au réemploi dans le bâtiment. Certains, comme Léa Brachet, responsable du pôle environnemental opérationnel de la foncière Gecina, se sont lancés très tôt dans l’aventure. Une rencontre avec cette pionnière, également disponible en podcast audio

CTB : Léa Brachet, vous êtes responsable de toute la gestion opérationnelle du réemploi sur les chantiers de la foncière Gecina. Vous avez six années d’expérience dans le domaine. Comment avez-vous vu les choses évoluer ?

C’est une pratique à la fois très ancienne, car elle existe depuis l’Antiquité et le Moyen Âge, et très récente. Le réemploi a été porté à la connaissance des professionnels en 2014 avec l’exposition Matière grise au Pavillon de l’Arsenal, à Paris. On peut dire que la filière a commencé à se structurer dans les bâtiments tertiaires à partir de 2018. Depuis deux ans environ, nous assistons à une véritable accélération, grâce notamment à la création du Booster du réemploi en 2020 mais aussi à la réglementation sur la RE2020 ou la Rep 2023 qui favorisent le recours au réemploi.

CTB : Nous sommes en plein cœur de Paris, sur l’un de vos chantiers, un bâtiment[…]