La masterclass I fait le point sur l'ACV : quels impacts sur le calcul de l’empreinte carbone d’un bâtiment ? La RE2020 a introduit la notion d’ACV dynamique et de mesure du carbone. En préambule, il faut rappeler que l’ACV est une méthode qui mesure l’impact carbone des matériaux sur leur durée de vie. Et lorsqu’elle est dynamique, elle comprend un facteur correcteur qui diminue l’impact carbone au fil du temps. Quelles sont ses conséquences ? Quel est le poids carbone des différents matériaux ? Pour en parler, Christian PIMPIE, responsable pole marketing et construction durable chez Eqiom, Estelle REVEILLARD, directrice de l’Alliance HQE GBC, Raphaëlle THEVENIN, responsable du pôle Bâtiment- Immobilier de Carbone4 et Jean-Marc PAUGET, expert construction bois du CNDB. Et le tuto Elise Morfin (Vizcab).

