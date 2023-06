Le numéro 415 des Cahiers techniques du bâtiment vient de paraître !

Alors que la France se prépare à vivre un nouvel épisode caniculaire, ce numéro explore un certain nombre de phénomènes liés au dérèglement climatique : le retrait-gonflement des argiles (RGA) qui menace nombre de maisons individuelles et de petits collectifs pour cause de sécheresses ; ainsi que la raréfaction de l’eau.

Nous explorons à cette occasion certaines pistes ouvertes par le récent plan gouvernemental, notamment la revalorisation des eaux non conventionnelles (ENC) dans le bâtiment et dans la ville.

L’inconfort d’été fait par ailleurs l’objet de l’enquête produits du mois, qui recense l’ensemble des solutions Cool roof pouvant contribuer au rafraîchissement des bâtiments.

Toutefois, la technique ne se limite pas à contrer le risque climatique.

Ainsi, nous avons choisi – et c’est une première pour la revue – de consacrer notre dossier à ses enjeux dans la conception et l’exploitation des parcs d’attractions. Ils sont nombreux pour garantir pérennité et sécurité du bâti et des équipements et offrir aux visiteurs une large palette de sensations fortes. S’y ajoute depuis peu une réflexion sur l’amélioration de leur empreinte environnementale.

Enfin, parce que les vacances impliquent des hébergements, notre rubrique Coûts se penche sur quatre opérations hôtelières régionales réalisées en construction modulaire bois.

Bonne lecture et bel été,

La rédaction