Le métal descend dans l'arène

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Cet équipement sportif d'envergure a nécessité une structure mixte alliant des prémurs à une charpente métallique de grande portée. À terme, il accueillera une vaste toiture végétalisée.

Conçu par l'agence d'architecture Groupe-6, l'équipement multifonctionnel Le Colisée à Chartres (28) s'inscrit dans la ZAC du Pôle gare, une ancienne friche ferroviaire reconvertie, située à proximité du centre-ville. Un futur parking souterrain de 1 600 places ainsi qu'une plateforme intermodale verront le jour non loin de la gare. « L'édifice culturel et sportif devient le vecteur identitaire du nouveau quartier du Pôle gare. La salle en forme de chaudron et son déambulatoire en agora circulaire participent à la dimension collective du lieu », expliquent les architectes. D'une surface de 14 500 m², l'immense bâtiment - 75 m de large, 112 m de long et 13-18 m de haut - compte quatre niveaux. De l'esplanade créée au sud, l'accès à la salle principale donne sur un vaste hall ouvert sur la cité qui accueille les spectateurs en partie basse et les VIP en partie haute, leur offrant une vue panoramique sur la cathédrale et le paysage. Le hall distribue un déambulatoire circulaire qui répartit divers espaces de convivialité, comme des kiosques et des buvettes[…]