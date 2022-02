Le bois se plaît en terrasse

L’association professionnelle Le Commerce du Bois a fait réaliser une étude sur le positionnement, l’évolution et les perspectives du marché de la terrasse bois et dérivés en France : Évolution 2017-2020, estimation 2021 et perspective 2025. Elle fournit, sur la base d’une trentaine d’entretiens menés auprès des principaux acteurs de la filière, une analyse globale du marché qui prend en compte tous les produits finis de lames de terrasses en bois et dérivés, résineux, bois exotique, bois de feuillus et lames composites. Il en résulte un marché de 16 millions de m² vendus en 2021, en constante progression depuis 2015, avec une forte accélération entre 2019 et 2021 (+34 %) en raison de la crise sanitaire et de la hausse des travaux d’amélioration de l’habitation. Avec une croissance continue supérieure à 10 % par an, les ventes pourraient atteindre les 25 millions de m2 à horizon 2025.