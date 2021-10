Dans le cadre des Trophées BIM d'Or, Emmanuel Di Giacomo, responsable du développement des écosystèmes BIM Europe d'Autodesk revient sur l'importance et les avancées de la maquette numérique en France. Pour lui, le BIM est un phénomène international qui permet de relever les défis de la transition énergétique et environnementale. Les Trophées du BIM d'OR sont un baromètre des projets BIM en France. Ils démontrent qu'en France, on a vraiment envie d'avancer dans le digital.