Le béton bas carbone fait un siège

En cours de construction près de Montaigu (85), le futur siège d’Edycem fait office de laboratoire d'expérimentation des bétons bas carbone que l’entreprise commence à commercialiser.

À la fois démonstrateur et vitrine de la nouvelle offre de bétons à plus faible empreinte carbone d’Edycem (branche béton du groupe Hérige), ce bâtiment, baptisé Edy'Fix, met en œuvre différentes références de sa gamme Vitaliss. Pour en faciliter la lecture, l’industriel a mis au point une échelle, Vitascore, avec quatre différentes classes qui caractérisent le niveau d’abaissement de l’empreinte carbone d’une formulation par rapport à une formule conventionnelle. Ainsi, pour le Vitaliss A+, la réduction des émissions de CO2 est de plus de 50 %, pour le A entre 40 et 50 %, pour le B 30 et 40 % et pour le C entre 20 et 30 %. « L’enjeu consiste à réduire la part de clinker, qui est le principal facteur d’émissions carbone, expose Benoît Hennaut, P-DG du groupe Hérige. Nous travaillons avec différents fournisseurs de liants, pour exploiter les ressources à la fois les plus proches de nos sites de production et nous permettant d’utiliser des ciments variés mais également des additions minérales disponibles sur le marché ». Pour son[…]