Le bâtiment veut booster les ENR

Depuis plus de 40 ans, la décarbonation du bâtiment repose essentiellement sur la fin de l’usage du fioul et du charbon au profit du gaz naturel et de l'électricité. Sauf que la guerre en Ukraine a quelque peu changé la donne. Il n’est plus seulement question de savoir si le gaz naturel est l’énergie la moins carbonée des énergies fossile ou la plus carbonée des énergies propres, il s’agit surtout de souveraineté énergétique, de ne plus dépendre de la Russie ou des pays qui se sont substitués. Dans ce contexte, les énergies renouvelables deviennent indispensables pour décarboner le bâtiment mais aussi pour gagner en autonomie et potentiellement mieux gérer la fluctuation des prix. C’est notamment ce qui a motivé les partenaires de ce Booster des ENR&R - d’autant que les bâtiments disposent d’un potentiel de développement encore largement sous-utilisé : toitures, sous-sols, chaleur ou froid « perdus » (eaux usées, data centers, salles informatique, récupération d'énergie sur la ventilation...).

L’union fait la force

C’est au total une douzaine d’acteurs majeurs de l'immobilier qui se sont engagés dans ce projet de développement des ENR&R, tant dans le parc existant que dans les projets à venir. Une action lancée à l’initiative d’Equans, Contrast-e et A4MT qui ont été rejoints par : Aire Nouvelle, Altarea, BNP Paribas Real Estate, Covea Immobilier, Crédit Agricole Immobilier, Equans, Espaces Ferroviaires, Icade, La Poste Immobilier, Linkcity, Société de la Tour Eiffel, ainsi que l’Observatoire de l’immobilier durable (OID) et l’Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB). L’initiative est soutenue par l’Ademe, qui s’engage à dynamiser son déploiement et son impact national. « L’idée est de tester sur des chantiers l’ensemble des solutions disponibles pour évaluer factuellement jusqu’où peut être poussée la part des ENR&R sur un bâtiment », explique Christophe Rodiguez, directeur général de l’IFPEB. Les partenaires s’engagent à mener ces expérimentations sur plus de 50 projets au total en trois ans. Chacun pourra ainsi échanger avec ses pairs sur ses retours d’expériences opérationnels dans la mise en œuvre de différentes sources d’énergies renouvelables (photovoltaïque, géothermie, récupération de chaleur fatale, etc.). Ces échanges pourront permettre d’établir un référentiel technique commun (ENRScore) et de cartographier les solutions disponibles afin de mieux outiller les prescriptions (cahiers de charges type, montages juridico-financiers, etc.) Le Booster des ENR&R s’appuie sur le modèle du Booster du réemploi, lancé en 2020, afin d’accélérer la pratique du réemploi des matériaux de construction en se fondant sur l’expérimentation. Trois ans après son lancement, plus d’une cinquantaine de maîtres d’ouvrage se sont engagés sur plus de 250 projets réalisés ou en cours de réalisation.