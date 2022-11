Label ÉcoQuartier : une nouvelle mouture en 2023

Pour lire l’intégralité de cet article, testez gratuitement Les Cahiers Techniques du bâtiment - édition Abonnés

Cette démarche d'urbanisme durable entame une mue nécessaire face aux enjeux de la transition environnementale et aux critiques qu’elle suscite. Sa nouvelle version sera présentée le 14 décembre, à l’occasion de la remise des labels de la campagne 2022.

Le référentiel ÉcoQuartier fête ses dix ans d'existence cette année. Un anniversaire sous le feu des critiques pour ce label national dont les détracteurs pointent l’obsolescence de plusieurs des cibles face à l'accélération des enjeux environnementaux. Quoi de plus normal pour une démarche initiée à partir de 2009 dans le prolongement du Grenelle de l'environnement, qui entendait alors « favoriser de nouvelles façons de concevoir, construire et gérer la ville durablement » ? Sauf que le cadre n’a pas changé depuis lors…. Bref, il était temps de « revisiter » ce label, aujourd'hui porté par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, afin de remédier au décalage entre ambitions et réalités de terrain. En 2021, Florian Bercault, nouveau président de la Commission nationale ÉcoQuartier, impulsait ainsi la rédaction d'un livre blanc comme base de revoyure. Selon nos informations, le Ministère prévoit l’entrée en application de ce nouveau[…]