Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Pour lire l’intégralité de cet article, tester gratuitement Les Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Les logements sociaux neufs doivent prendre en compte le confort thermique, l'usage et la performance environnementale. Et composer avec un contexte inédit de baisse de financements et de flambée des coûts.