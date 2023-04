La géo-énergie, une EnR pour chauffer en hiver, rafraîchir en été

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Physicienne de formation, Alice Chougnet vient du secteur pétrolier. Après avoir étudié pendant 10 ans les sous-sols et les techniques de forage, elle a choisi de se recentrer sur la géo-énergie en fondant son entreprise Geosophy, aujourd'hui dirigée avec Jacques Goulpeau. Forer le sol sur quelques mètres de profondeur permet d'accéder à une énergie tempérée, sans émission de gaz à effet de serre, pour rafraîchir ou chauffer, selon la saison.

CTB : Alice Chougnet, expliquez-nous le principe de la géo-énergie et la différence avec la goéthermie.

On distingue géothermie profonde et de surface. La première demande à réaliser un forage d’au moins 1,5 km pour trouver une eau très chaude, en moyenne à 150°C, parmi des gisements limités. Elle requiert d’importants travaux, destinée à alimenter des quartiers entiers. La géo-énergie, aussi appelée géothermie de surface, ne cherche pas une source de chaleur mais une énergie tempérée stable, autour de 12 à 15°C. À l’image d’un animal qui s’enfouit dans son terrier, l’eau puisée garde la même température toute l'année et peut chauffer en hiver et rafraîchir en été. Une eau à 15°C qui circule dans un bâtiment suffit à le rafraîchir et assurer la CVC. Avec l’inertie de la[…]