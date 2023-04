La détection de présence avec les meilleures performances de sa catégorie et un gain d’installation de 80%

La détection fait partie des indispensables afin de rendre les bâtiments moins énergivores dans le cadre de la norme RE2020. Les nouveaux détecteurs Niko P40 et M40 permettent d'adapter l'éclairage à chaque situation avec des scénarios entièrement automatisés, des fonctions nocturnes, l'intensité de la lumière et la température de la couleur. Avec leur design ultraplat et leur large choix de coloris, ils ont été récompensés par des prix de design prestigieux : Red Dot, A’Design et iF Design Award. Seules solutions du marché à répondre à la norme IEC 63180, leur immunité électromagnétique de 6 GHz élimine les conflits avec le WIFI haut débit. Équipés d’une communication Bluetooth bidirectionnelle, ils régulent l’éclairage par zone et couleur. Grâce à leur système de fixation Snap-fit, ils s’installent en un tour de main. Garantis 4 ans, ils se programment depuis votre smartphone et peuvent être verrouillés avec un code PIN.



ÉTUDE DE CAS

PROJET OSMOSE

Projet Osmose à Strasbourg : le challenge RE2020 relevé avec un système de détection intelligent ultra-performant pour un temps d'installation réduit de 80%.

Le projet Osmose à Strasbourg est iconique à la fois par son architecture et par son aménagement. Conçu d’après les nouveaux modes d’organisation et les usages hybrides des postes de travail, il offre des espaces réversibles qui s’adaptent à tout type de preneurs. Côté RE2020, il s’équipe de détecteurs de présence innovants pour réduire sa consommation énergétique. En plus de s’intégrer à tous les scénarios de découpe des bureaux, la capacité Plug and Play de l'infrastructure électrique réduit le coût et la pose de 80% !

Les détecteurs nouvelle génération de Niko sont précâblés en atelier avec des connecteurs haute performance pour créer un système Plug and Play sécurisé. L'installation électrique dans son ensemble est ainsi livrée sur chantier dans un délai optimum pour câbler le bâtiment. L’ensemble est prêt à poser et à enficher : on réalise une économie majeure en éliminant les risques à la pose et en facilitant le travail de l’installateur.

Zoom sur l’équipement des 15 000 m2 avec une installation électrique enfichable dotée d’une détection de présence nouvelle génération : un véritable projet dans le projet maîtrisé en 12 mois contre les 2 ans habituels, avec une économie colossale de coût et de temps.



Objectif : un an de chantier au lieu de deux

« Le projet Osmose a été un véritable challenge. Il a fallu d’une part respecter le planning extrêmement serré et d’autre part garder notre qualité de travail et rester fidèles à nos valeurs. A la clé, on a obtenu un gain de coût et de pose de 80% » explique Loïc Hornecker du Groupe Vincentz.

Une phase préparatoire d’analyse

Réduire les délais de 50% nécessite une phase amont d’étude approfondie afin d’analyser les freins et les obstacles pour savoir comment les résoudre. C’est parti pour une phase préparatoire de deux mois où il faut interroger les process existants pour atteindre l’objectif : process qualité́, organisation, moyens techniques, respect des savoir-faire, confort de travail, gestion des équipes et fluidité des échanges sont étudiés à la loupe.



Des solutions techniques innovantes

La détection du bâtiment est mise en œuvre via un système ‘Plug and Play’ sur mesure et pré monté en atelier. L'installation électrique dans son ensemble est ainsi livrée sur le chantier just in time, prête à poser et à enficher, sans erreur possible.

Faciles à installer grâce à leurs griffes à ressort, les détecteurs à 360° de Niko adoptent un design ultraplat qui s’intègre au plafond en toute discrétion. Leur fiabilité est telle que Niko les garantit 4 ans, soit le double de ce qui se pratique sur le marché habituellement. Leur précâblage élimine les risques à la pose et sécurise le chantier tout en générant un gain important d’implémentation.

Un résultat de haute performance

Le résultat dépasse largement les attentes. D’une part en ce qui concerne la capacité à livrer un chantier pré-connecté grâce au raccordement en amont des cordons aux luminaires et des connecteurs aux détecteurs. D’autre part à travers le gain de temps et de coût considérables que cette stratégie d’installation génère. Sans oublier la justesse des quantités de matières qui allège le portefeuille et la planète en évitant de jeter les surplus.

À propos de Niko

Niko conçoit des solutions électr(on)iques pour mieux adapter les bâtiments aux besoins de tous ceux qui y habitent et y travaillent. En consommant moins d'énergie, en améliorant le confort d'éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko sont plus efficaces, peuvent être contrôlés à distance et interagissent au sein de plus grands écosystèmes. Leader en Belgique, Niko est une entreprise familiale centenaire située à Sint-Niklaas qui emploie 750 collaborateurs et compte 10 sites en Europe.

