La brique de terre crue fait le mur

Cet ouvrage livré en janvier 2023 a été construit au sein de l'établissement de santé Gilbert-Raby à Meulan-en-Yvelines (78), sur la rive droite de la Seine. Dédié à des soins en addictologie psychiatrique, il peut accueillir une centaine de patients nécessitant une hospitalisation. Conçu par l'atelier d'architecture Tolila + Gilliland, le bâtiment de 945 m² SDP comporte deux niveaux (20,20 x 33,80 m) et s'élève à 6,20 m de haut au nord et à 9,50 m au sud. Il fait office d'hôpital de jour indépendant des autres bâtiments de l'établissement. « Une large rue intérieure bioclimatique assure la desserte de l'ensemble des locaux sur deux niveaux, en offrant un espace de transition climatique entre l'extérieur et l'intérieur », précisent les architectes. L'ouvrage a la particularité d'être accessible par deux entrées situées en pignons nord-ouest et sud-est, à deux hauteurs différentes, permettant d'intégrer un dénivelé de 3,30 m de haut. Les diverses fonctions sont distribuées de part et d'autre de l'ample rue centrale couverte de[…]