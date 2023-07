La barrière de sécurité à mettre en place dans les chantiers

La barrière de chantier est utile pour interdire l’accès aux personnes non autorisées. Ce barriérage est-il obligatoire ? Quelles sont les solutions proposées ? On vous dit tout sur la barrière de sécurité des chantiers du BTP.

Le barriérage : une obligation légale

Risque de chute, d’écrasement par un engin ou d’exposition à des substances dangereuses, les chantiers présentent de nombreux risques. Une personne non formée à ces derniers et dépourvue d’équipements de protection individuelle s’y expose. La barrière de chantier s’impose pour répondre aux exigences contractuelles et légales pour tous types de chantiers.

Sur les chantiers dans l’espace public : les municipalités imposent le barriérage en vertu d’un arrêté préfectoral pris conformément au règlement sanitaire type. Dans le doute, il convient de contacter les services techniques communaux pour se faire préciser les caractéristiques du barriérage à installer.

Sur les chantiers privés : la norme AFNOR NF P03-001 oblige l’entrepreneur à protéger le chantier de construction dont il a la charge.

Dans les deux cas, tout accident impliquant une personne étrangère à un chantier non clôturé entraîne des conséquences juridiques importantes. Un dispositif de sécurité défaillant expose l’entreprise à une lourde amende.

Bon à savoir : désignation et rôle du coordinateur de sécurité

Lorsque le chantier implique plusieurs entreprises, le maître d’ouvrage est tenu de désigner un coordinateur de sécurité. Ce dernier a pour mission de faire respecter les principes généraux de sécurité sur le chantier, dont la signalisation et le barriérage.

Les solutions disponibles

Leader de la signalisation de sécurité, Signals.fr propose plusieurs types de barrières de sécurité. Extensibles, à pieds mobiles, avec bandes réfléchissantes ou pliantes, la gamme de barrières de sécurité de ce spécialiste répond à toutes les attentes. À la fois légères et solides, les barrières de sécurité actuelles sont faciles à transporter et à mettre en place. Elles vous permettent de baliser efficacement les aires de danger ou de sécuriser un couloir de circulation piétonnier.

Lorsque votre chantier empiète sur la chaussée, une signalisation d’approche viendra en amont compléter le barriérage. Vous pourrez commander celle-ci auprès de l’entreprise Signals.fr en même temps que vos barrières de sécurité.

Ne négligez pas les équipements de signalisation de votre chantier. Ils assurent la sécurité des personnes externes et internes à celui-ci. Quelques clics sur Signals.fr vous permettent de vous équiper. La livraison intervient dans les 24/48 heures suivant la réception de votre commande.

Contenu proposé par SIGNALS