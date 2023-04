L'économie circulaire monte en puissance

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Avec à peine 1% des matériaux de construction réutilisés in ou ex situ, le réemploi est encore une activité très marginale. Mais de nouvelles perspectives s'offrent aux produits de seconde main.

Le réemploi, ce sont des matériaux qui alimentent l'économie circulaire, mais aussi l'économie tout court. C'est le cas de Cycle Up qui, de trois salariés lors de sa création en 2018, a atteint les 45 collaborateurs cette année. Débutant avec la mise en ligne d'une place de marché puis l'accompagnement de projets, elle a aussi ouvert des lieux physiques afin de gérer des flux de matériaux de construction pour les reconditionner et les remettre dans le circuit. Cela concerne des faux planchers, des radiateurs, des luminaires ou encore des parquets. Mais afin de limiter la logistique et le coût du transport, des matériaux tels que les briques ne passent pas par cette étape et sont utilisés directement de chantier à chantier. L'entreprise s'adresse à toutes les familles de produits, que ce soit des cuvettes sanitaires, du chemin de câble, des groupes de froid ou encore des éléments de régulation de chaudières.

Après avoir rencontré des difficultés à écouler ses gisements de matériaux, le marché s'est retourné depuis dix-huit mois : « Notre[…]