L'eau s'infiltre dans les logiciels

La gestion des réseaux d'eau potable et d'assainissement passe par la modélisation d'un système d'information géographique régulièrement actualisé, qui analyse et optimise le renouvellement des canalisations.

Les collectivités territoriales gèrent leurs réseaux d'eau potable ou d'eau industrielle et d'assainissement soit en régie, soit en délégation (Suez, Veolia, Saur, etc. ). L'indicateur important à surveiller est leur taux de fuites. La constitution d'un système d'information géographique (SIG), précis et à jour, aide à suivre et analyser l'état de ce patrimoine et à mieux communiquer avec les exploitants. « La cartographie peut servir à gérer la maintenance en lien avec la GMAO. Les analyses menées sur le SIG permettent de faire du prédictif pour planifier l'ordonnancement des travaux à effectuer, en ciblant les tronçons les plus sensibles », expose Régis Becquet, chargé de clientèle chez l'éditeur de solutions Esri France. Le risque de casse d'une canalisation est évalué à partir de plusieurs critères : âge, matériau, réseau routier, structure du sol, conditions météo, etc. Autre possibilité : utiliser des données sur la population et le type d'habitations afin de prédire les besoins en consommation. « À la saison[…]