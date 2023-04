L’audit énergétique obligatoire pour la vente de passoires thermiques

Pour lire l’intégralité de cet article, abonnez-vous aux Cahiers Techniques du Bâtiment - édition Abonné

Après deux reports, l’audit énergétique réglementaire devient bien obligatoire à partir de ce 1er avril pour la vente par un monopropriétaire de son logement classé F ou G.

À partir de ce samedi 1er avril, l’audit énergétique réglementaire devient obligatoire pour la vente de logement (maison ou immeuble) classé F et G. Cette obligation pour le vendeur monopropriétaire s'inscrit dans le cadre la loi Climat et Résilience. Valable 5 ans, l’audit réglementaire complète le DPE en éclairant sur les scénarios d’amélioration de la performance énergétique. L’audit énergétique réglementaire peut être assuré par 700 bureaux d'études certifiés par l'OPQIBI, une centaine d'entreprises accréditées par le Cofrac, mais aussi des architectes et désormais des diagnostiqueurs immobiliers DPE. Ces derniers incluent ainsi une nouvelle compétence à leur actif : « Il leur faudra formuler des préconisations et du chiffrage, explique Stéphane Mouchot, directeur général de l'OPQIBI. Nous verrons vite si leur formation est suffisante. » La réelle interrogation porte sur l'investissement ou non des bureaux d'études qui enregistrent déjà beaucoup de demandes depuis que les aides MaPrimeRénov' pour la rénovation globale sont également[…]