L'ascenseur : au coeur des nouveaux enjeux du bâtiment

Des évolutions rapides à prendre en compte

Le monde du bâtiment est aujourd’hui fortement impacté par des évolutions de la société imposant de repenser la conception et la construction des bâtiments… et jusqu’au choix et à l’installation de l’ascenseur !

Ce dernier se trouve en effet au cœur de trois enjeux clés :

Faciliter le maintien à domicile des seniors, dans un contexte de vieillissement de la population. Dans dix ans, 21 millions de seniors de plus de 60 ans vivront en France, selon une étude du service statistique des ministères sociaux.

Intégrer les nouvelles technologies, avec en ligne de mire le smart building, l’optimisation énergétique, le développement des technologies numériques, mais également l’évolutivité du bâtiment susceptible de changer d’usage.

Améliorer la sécurité et la fiabilité des équipements, tant sur le plan technique que sanitaire, un enjeu nouveau apparu avec la pandémie de Covid-19.

Seuls les fabricants tournés vers l’innovation sont susceptibles de proposer des solutions évolutives, capables de relever ces défis, dès la conception et l’ installation d’un ascenseur dans le neuf (qu’il s’agisse d’un logement collectif ou d’un bâtiment tertiaire).

Une nouvelle expérience utilisateur

Pour s’adapter aux nouvelles attentes du marché, les fabricants pensent désormais l’ascenseur comme un « lieu de vie » et non plus un simple équipement utilitaire. Les cabines se font plus accueillantes et reflètent le standing de l’immeuble : KONE propose même de concevoir la cabine en choisissant le design, les couleurs ou encore l’éclairage pour une ambiance « sur mesure », chaleureuse et confortable.

Mais au-delà de ces options qui relèvent du style et du confort, le fabricant améliore aussi l’expérience de déplacement, en s’appuyant sur les nouvelles technologies numériques. L’ascenseur est désormais « connecté » pour proposer des fonctionnalités d’accès avancées (appel à distance depuis le smartphone, pré-programmation d’étage, robot autonome, aide pour les personnes aveugles et mal-voyantes…), qui sécurisent le quotidien de tous les occupants et simplifient le maintien à domicile de personnes à mobilité réduite ou des seniors.

Penser à l’avenir dès la phase de conception

Les technologies connectées permettent d’aller encore plus loin et font de l’ascenseur la colonne vertébrale numérique de l’immeuble. C’est la stratégie développée par KONE qui, en transformant la cabine d’ascenseur en une plateforme digitale, pose les bases d’une démarche de smart building et ouvre la voie à de nombreux services dédiés aux occupants, propriétaires et facility managers.

Les usagers voient ainsi leur quotidien simplifié, grâce à des services qui optimisent les flux de personnes pour des déplacements plus fluides et améliorent le confort et l’expérience utilisateur. Les gestionnaires et propriétaires quant à eux bénéficient de services innovants permettant de communiquer à distance avec les résidents ou de programmer et anticiper les investissements. La maintenance prédictive accroit quant à elle la fiabilité et la sécurité de l’ascenseur, pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Les applications sont illimitées, puisque la plateforme digitale imaginée par KONE est totalement évolutive : le fabricant a fait le choix d’une plateforme ouverte qui peut s’enrichir de nouveaux services développés par des partenaires et par ses clients.

La sécurité sous toutes ses formes

Mais avec la crise sanitaire, les attentes en matière de sécurité ont aussi adopté un autre aspect : celui de l’hygiène. Et là encore, KONE a su montrer sa réactivité en proposant des solutions innovantes : des stratifiés intelligents qui résistent aux micro-rayures et possèdent des propriétés antimicrobiennes (et un revêtement anti-microbien éliminant jusqu'à 99,5 % des bactéries et microbes en 2 heures), des surfaces plus faciles à nettoyer, une surface antitache grâce à un nano-revêtement...

Ces solutions innovantes relevant de l’usage, de l’intégration numérique et de la sécurité sont désormais, tout autant que les aspects techniques, des points différenciant dans l’offre des fabricants d’ascenseurs.

Contenu proposé par KONE