L’Anah renouvelle son président Thierry Repentin

L’agence nationale pour l’habitat (Anah) renouvelait son conseil d’administration ce 15 mars. Thierry Repentin, maire de Chambéry et président du conseil depuis octobre 2020, voit son mandat reconduit pour trois années supplémentaires. Le conseil de 30 membres intègre de nouvelles compétences de rénovation énergétique en accueillant Pierre de Montlivault, président de la Fedene, et d’adaptation au vieillissement et au handicap avec Luc Broussy, président de la filière Silver Economie.