L'Ademe va devoir trouver un nouveau président

Les membres de la commission du Sénat ont voté, ce mercredi 12 avril, majoritairement contre la nomination de Boris Ravignon au poste de président de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie (Ademe). 57 députés et sénateurs ont voté contre et 32 pour. Boris Ravignon avait été auditionné une première fois par les parlementaires le 14 décembre 2022. Il assurait alors l'intérim de la présidence de l'Ademe après la démission d'Arnaud Leroy. Sa nomination avait alors été validée de justesse.

A la suite du renouvellement du conseil d’administration de l’Ademe le 14 février et de la fin officielle du mandat d’Arnaud Leroy, Boris Ravignon devait à nouveau obtenir le vote des commissions compétentes à l'Assemblée et au Sénat pour confirmer son mandat de cinq ans. Les parlementaires ont donc refusé de le confirmer à son poste. Ils lui reprochent notamment d'avoir refusé de démissionner de son mandat de maire de Charleville-Mézières, alors qu'il est formellement interdit à tout député ou sénateur d'exercer une fonction exécutive locale.

Plusieurs options désormais, soit Boris Ravignon assure l'intérim le temps de trouver un nouveau président. Soit cet intérim pourrait être confié à la directrice générale déléguée de l'Ademe, Sabine François, qui doit prendre officiellement ses fonctions le 2 mai 2023 après avoir assuré l'intérim de DGD depuis septembre 2022.